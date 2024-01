Quincy Promes accusato di aver importato 1.360 kg di cocaina, chiesti 9 anni di carcere

Sono stati chiesti nove anni di carcere per Quincy Promes, l’attaccante olandese dello Spartak Mosca che è accusato di aver contrabbandato droga nel 2020. Secondo i pm in Olanda, avrebbe aiutato a importare nei Paesi Bassi qualcosa come 1.361 kg di cocaina proveniente dal porto di Anversa, contenuta all’interno di sacchi che invece avrebbero dovuto essere pieni di sale proveniente dal Brasile. Il giocatore ex Ajax nega tutte le accuse ma non si presentato all’udienza ad Amsterdam. Come riporta Voetbalzone, l’attaccante sarebbe al lavoro per completare le procedure per ottenere il passaporto russo, allo scopo di evitare la galera e di essere perseguito dalla giustizia olandese, visto che non sarebbe prevista l’estradizione da Mosca in caso di condanna.