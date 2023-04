Fifa, 6.586 i candidati per sostenere l’esame per agenti di calcio

Sono 6.586 i candidati ad avere presentato domanda per sostenere l’esame Fifa per agenti di calcio previsto per il 19 aprile. “Il numero significativo di domande che abbiamo ricevuto conferma che molte persone in tutto il mondo non vedono l’ora di lavorare all’interno del nuovo quadro normativo, che garantirà standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti attraverso regole ben definite e maggiore certezza”, ha commentato Emilio Garcia Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della Fifa. Ulteriori esami sono stati programmati per il 20 settembre 2023, nonché per maggio e novembre 2024. Dopo un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 sarà obbligatorio l’utilizzo di agenti calcistici autorizzati.