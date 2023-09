Highlights Virtus Bologna-Germani Brescia 97-60, finale Supercoppa italiana 2023 (VIDEO)

La Virtus Bologna batte 97-60 la Germani Brescia nella finale della Supercoppa italiana di basket 2023. Partita dominata dai ragazzi di Luca Banchi, che appena arrivato al posto di Sergio Scariolo porta subito un titolo nella bacheca delle V nere. Il migliore in campo è Shengelia, già in buona condizione dopo i Mondiali di basket con la Georgia, con 15 punti 12 rimbalzi 4 assist e 1 stoppata. Stesso bottino per Hackett due i più per Cordinier, top scorer dell’incontro con 17 punti, che chiude con il 100% da due punti e il 50% da tre. Partita di sostanza per Belinelli con 9 punti, 1/5 da tre, e tante buone difese sulle guardie avversarie. Solo tre giocatori in doppia cifra per Brescia con i 14 punti di Bilan , i 12 di Della Valle e gli 11 di Burnell.