LeBron James: “Dedicherò questa stagione a mio figlio Bronny, dopo l’incidente di quest’estate”

L’immortale giocatore di basket LeBron James si appresta a partecipare alla sua 21esima stagione di NBA. Lo statunitense si racconta riguardo alla scelta di continuare e al percorso di suo figlio.

LeBron ha spiegato che dedicherà la sua 21esima stagione in NBA al figlio Bronny che, dopo l’arresto cardiaco dello scorso luglio, ha iniziato il percorso di riabilitazione. Il cestista statunitense, arrivato all’età di 38 anni, aveva pensato di abbandonare la pallacanestro alla fine della scorsa stagione. Questo in seguito alla sconfitta dei Los Angeles Lakers contro i Denver Nuggets, nelle finali della Western Conference.

Il ritiro al momento sembra poter aspettare, anche se gli anni passano e si sentono. Questo lo dice proprio il campione, che ancora non si sbilancia su quanto prolungherà la sua carriera. “Mi sento diverso, non sono come… non sono il 21enne di sempre, questo è certo. È un po’ diverso alzarsi dal letto ogni giorno“. “Ma sono felice in questo momento, sono eccitato – dice – non vedo l’ora che inizi il training camp e che si vada avanti, ma non so come sarà la fine di questa strada o la fine della stagione. Non ne ho idea“.

La stella nascente del basket americano Bronny James si è sentita male durante un allenamento. LeBron ha dichiarato che in seguito al malore del figlio il suo modo di vedere la vita è cambiato. “Non c’è nient’altro che conti, a parte la mia famiglia. Ovviamente dedicherò questa stagione a Bronny a causa dell’incidente avvenuto quest’estate, capire questo mette tutto in una diversa prospettiva, indipendentemente da quello che succede“.

Il cestista ha raccontato che il figlio ora sta bene e punta a giocare al college con la University of Southern California in questa stagione.