Inter Miami, ‘Tata’ Martino nuovo allenatore

Sarà Gerardo ‘Tata’ Martino il nuovo allenatore di Lionel Messi. L’Inter Miami ha confermato l’ingaggio del tecnico che ha già guidato il fenomeno argentino al Barcellona e con la Nazionale albiceleste. L’ultima esperienza in panchina dell’allenatore è stata con il Messico, con un rapporto di lavoro chiuso dopo i Mondiali di Doha. E nel frattempo si avvicina l’esordio di Messi negli Stati Uniti, con il contratto che dovrebbe essere firmato in tempo per una partita di debutto prevista il 21 luglio.