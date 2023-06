Highlights e gol Israele-Repubblica Ceca 1-0: Europei Under 21 (VIDEO)

di Marzia Bosco 26

L’Israele la vince sul finale, termina 1-0 contro la Repubblica Ceca, la sfida valevole per l’ultimo incontro dei gironi degli Europei Under 21. La vittoria arriva grazie alla rete messa a segno all’82esimo da Gandelman: bel cross in area da parte di Gloukh che pennella per il difensore numero 6 che di testa insacca in rete. Eliminata la Repubblica Ceca dalla competizione. Di seguito il video del gol.