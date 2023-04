Inter Miami, pronti ad offrire una quota del club per convincere Messi

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il tema legato al futuro di Lionel Messi, che potrebbe essere lontano da Parigi. Il fuoriclasse argentino vorrebbe restare in Europa per provare a conquistare l’ultima Champions League della sua carriera e farsi trovare pronto per la prossima edizione della Copa America con l’Albiceleste. Stando a quanto riportato da “The Independent”, l’Inter Miami di David Beckham sarebbe pronto ad offrire una quota del club per convincere la Pulce a trasferirsi negli Stati Uniti una volta terminato il suo contratto col Psg. Messi sarebbe affascinato dalla Major League Soccer, ma sullo sfondo restano anche le opzioni dei sauditi dell’Al Hilal e di un clamoroso ritorno al Barcellona.