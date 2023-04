Milan-Empoli, Pioli: “Fondamentali atteggiamento e determinazione. Berlusconi? Siamo preoccupati”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro l’Empoli valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “E’ fondamentale restare in tensione, la gare si vincono con gli atteggiamenti e la determinazione. Bisogna essere umili, vogliano approfittare di questo turno casalingo. Siamo tutti preoccupati per Berlusconi, speriamo che possa riprendersi e tornare allo stadio a vedere il Milan. Questi due mesi saranno decisivi per la nostra stagione, i giudizi sono tutti parziale perché mancano tante partite. Dobbiamo restare sul pezzo, dobbiamo giocare sempre al livello mostrato domenica contro il Napoli. Ora pensiamo solo alla partita di domani. La formazione sarà la migliore possibile per come ho visto i giocatori, anche se devo tenere conto dei diversi impegni”.

Sui singoli: “Leao? Non accontento un singolo giocatore, cerco l’equilibrio di squadra per vincere le partite. Per lui l’importante è che sia felice e che giochi con il sorriso. Ha passato un momento difficile come tutti, ma adesso è in crescita. Brahim Diaz ha fatto un paio di allenamenti a parte, ma è a disposizione. Sta molto bene, ha delle caratteristiche particolari. Bisogna avere attenzione e qualità nel gioco, con squadre che si sono chiuse di più abbiamo avuto maggiori difficoltà. Krunic è un giocatore che fa giocare bene chi gioca vicino a lui, è molto intelligente. Non mi interessa che non venga esaltato, sappiamo il suo valore. Saelemaekers sta bene, è imprevedibile e si sa muovere molto bene. Valuterà domani se schierarlo da titolare. Bennacer può giocare anche più alto, ha una buona conclusione. Origi e Rebic sono giocatori di ottimo livello, non hanno avuto continuità anche per via delle mie scelte. Sono forti, su di loro conto tanto

“Lavoriamo di partita in partita preparando diversamente a seconda degli avversari, ci potrebbe essere spazio per i tre centrocampisti. Non c’è rammarico per lo Scudetto, siamo concentrati sui nostri obiettivi, dobbiamo fare bene in questi due mesi. L’Empoli è una squadra che gioca un certo tipo di calcio da diversi anni, bisogna affrontarla con tanto rispetto. Baldanzi è un giovane di prospettiva. Noi non possiamo rinunciare alla qualità del gioco e all’atteggiamento dei singoli giocatori. Razzismo? Sento grande dispiacere per quello che succede, credo che sia una cosa che riguarda una piccola minoranza. Bisogna prendere provvedimenti, lo sport va affrontato in maniera diversa. Spalletti? Non commento le sue parole, ora non deve parlare del Napoli”, ha concluso l’allenatore rossonero.