Inter Miami, pausa Mls. Messi sceglie il riposo: niente Barcellona o Arabia Saudita

Con l’Inter Miami fuori dai play-off e attesa dall’ultima partita della stagione il 21 ottobre, per Lionel Messi si era parlato di una possibile partenza in prestito durante la pausa della Mls: l’attaccante tornerà infatti a giocare una gara ufficiale solo a fine febbraio, quando ripartirà la nuova stagione della Lega americana, e per questo si era ipotizzato per gennaio un passaggio al Barcellona o in Arabia Saudita. Il giocatore però avrebbe preferito il riposo assoluto dopo la tournee in Cina e le gare di qualificazione ai Mondiali dell’Argentina del 17 e 22 novembre rispettivamente contro Uruguay e Brasile.