Le spiegazioni Var estese anche negli altri eventi non targati FIFA: i dettagli

Sempre più chiaro vuole essere il mondo legato al VAR. Dopo le spiegazioni che sono sempre più pubbliche nelle diverse competizioni FIFA con i direttori di gara o responsabili degli arbitri che motivano a fine giornate le decisioni nelle varie partite, ora il passo successivo è pronto sul piatto.

Infatti, l’agenzia di stampa PA afferma che i legislatori del calcio Ifab ora processeranno in altre competizioni, che vanno oltre quelle organizzate e targate FIFA. Il capo della FA Mark Bullingham ha affermato che l’organizzazione ha discusso di apportare modifiche alle regole del gioco in modo che le conversazioni tra gli arbitri in campo e i VAR siano trasmesse in diretta ai tifosi nello stadio, cosa attualmente vietata. Un passo in avanti che potrebbe essere il passo ancor più decisivo per favorire il VAR.