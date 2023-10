LIVE – Gottardi/Menegatti-Vergé-Depré/Mader 2-0 (22-20, 21-15): sedicesimi Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Gottardi/Menegatti-Vergé-Depré/Mader, partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley 2023, in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). Le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti, seconde classificate nella Pool J, tornano in campo per conquistare la vittoria e proseguire l’avventura iridata. Serve però una grande prestazione per superare la temibile coppia svizzera composta da Anouk Vergé-Dépré e Joana Mader, vincitrice del girone L. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di mercoledì 11 ottobre all’El Pana Bullring di Apizaco, in Messico. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita del Round of 32 dei Mondiali di beach volley 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – SVIZZERA 2-0 (22-20, 21-15)

FINISCE QUA, MENEGATTI E GOTTARDI VOLANO AGLI OTTAVI DI FINALE: SUPERBA PRESTAZIONE, SCONFITTE LE SVIZZERE DUE SET A ZERO

SECONDO SET – CINQUE MATCH POINT AZZURRI

SECONDO SET – Sangue freddo e grande concentrazione per Menegatti/Gottardi, 18-14

SECONDO SET – ALTRO BREAK ITALIANO! 15-12, vittoria sempre più vicina

SECONDO SET – Arriva l’aggancio, 12-12

SECONDO SET – Le svizzere provano a non mollare, ma hanno sempre due lunghezze di svantaggio: 12-10

SECONDO SET – Come stanno giocando le italiane! 11-8, che bellezza

SECONDO SET – Il primo allungo è di Menegatti/Gottardi! 8-6

SECONDO SET – Le azzurre non hanno nessuna intenzione di mollare, 6-6

SECONDO SET – L’equilibrio prosegue anche in questo inizio di secondo set, 3-3

SECONDO SET – Si comincia, primo punto italiano: 1-0

SET ITALIAAA! GRANDISSIME MENEGATTI E GOTTARDI CHE CHIUDONO 22-20

PRIMO SET – Annullato il set point alle azzurre, 20-20

PRIMO SET – Le svizzere però non mollano, 19-19

PRIMO SET – Tre punti di fila per Gottardi/Menegatti! 18-16

PRIMO SET – Siamo al momento decisivo di questo primo set: 15-16

PRIMO SET – Vergé-Dépré e Mader non ci stanno, tre punti di fila: 13-14

PRIMO SET – Straordinarie le azzurre! 13-11, ora comandano loro

PRIMO SET – Prontamente recuperato dalle azzurre, 11-11

PRIMO SET – Il primo break della partita lo mette a segno la coppia svizzera, 9-11

PRIMO SET – La coppia svizzera non demorde, 9-9

PRIMO SET – Bravissime Gottardi/Menegatti, gran punto: 7-7

PRIMO SET – Grande equilibrio per il momento, 5-5

PRIMO SET – Buon inizio della coppia azzurra che parte forte e si porta sul 4-3

PRIMO SET – Comincia la partita

21.10 – Le due coppie sono scese in campo, a breve si comincia!

21.00 – Bisogna aspettare ancora un po’ perché è in corso una partita maschile sul campo in cui si giocherà questa partita

20.55 – Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley in corso di svolgimento in Messico: Valentina Gottardi e Marta Menegatti affrontano le temibili svizzere Anouk Vergé-Dépré e Joana Mader