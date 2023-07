Inter Miami, Messi: “Motivato per questa nuova sfida, non penso al ritiro”

In un’intervista ai microfoni della tv ‘Televisiòn Pùblica‘, Leo Messi ha fatto chiarezza sul suo futuro, a partire dall’esperienza con l’Inter Miami: “Sono motivato per questa nuova sfida e darò il massimo per questo club. All’Inter Miami mi attende una nuova vita, ma la mia mentalità rimarrà la stessa. Non penso al ritiro“. La Pulce ha poi parlato della Nazionale argentina: “Aver vinto i Mondiali è una cosa inspiegabile. Ha significato talmente tanto dopo tutto quello che ho passato e per quanto ho sofferto che non riesco neppure a spiegarlo a parole. Addio all’Albiceleste? Arriverà tra poco“.