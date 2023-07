Empoli, presentato Daniel Maldini: “Piazza giusta per me, sono pronto a dare tutto”

Daniel Maldini è stato presentato ufficialmente dall’Empoli nella sala stampa dello stadio “Castellani”. Un acquisto importante e fortemente voluto dalla dirigenza toscana, come conferma il diretto interessato: “L’Empoli è stata la prima società che ha dimostrato di volermi, hanno spinto molto e il loro gioco può adattarsi bene alle mie caratteristiche – spiega l’ex Spezia – Posso giocare dappertutto, l’importante è che stia bene a livello fisico perchè sono pronto a dare tutto e penso che questa sia una piazza giusta per me. Del gruppo conosco solo Piccoli, ma la prima impressione è stata ottima e avremo tempo di conoscerci.”

Sul peso del cognome, ormai Maldini glissa: “Ci sono pro e contro, ma ormai non ci faccio più caso. Chiaramente dispiace per quanto successo a papà al Milan, ma sono cose che non dipendono da noi. Tornare in rossonero? Io ci spererò sempre, è la mia squadra del cuore. Non si sa mai, è la mia speranza e basta.”