Sorteggio tabelloni Wimbledon 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio di Wimbledon 2023, terzo slam stagionale: data, orario, canale, diretta tv e streaming. Le qualificazioni hanno regalato altri due protagonisti al tennis italiano, dato che agli 11 giocatori già presenti nel main draw (5 uomini e 6 donne) si sono aggiunti Matteo Arnaldi e Lucrezia Stefanini. Gli unici due accreditati di una testa di serie sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, mentre a guidare i rispettivi seeding sono Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Occhi puntati infine sui campioni uscenti Novak Djokovic ed Elena Rybakina.

Il sorteggio dei tabelloni principali del torneo di Wimbledon 2023 andrà in scena oggi, venerdì 30 giugno alle ore 11:00 italiane (le 10:00 locali). Non è prevista una copertura televisiva. La cerimonia, tuttavia, potrà essere seguita tramite una diretta streaming sulla radio ufficiale. Aggiornamenti, inoltre, saranno disponibili anche attraverso le pagine social dello Slam londinese. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito monitorerà Wimbledon 2023 per tutte e due le settimane di torneo garantendo news, approfondimenti, highlights, dirette live e le parole dei protagonisti.