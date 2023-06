Inter Miami, Jordi Alba nel mirino: sarebbe il terzo ex Barcellona dopo Messi e Busquets

L’Inter Miami vuole continuare a ‘fare la spesa’ in casa Barcellona. Stando a quanto riportato da ‘Marca, infatti, il club statunitense, dopo aver messo sotto contratto Lionel Messi e Sergio Busquets, avrebbe messo nel mirino anche Jordi Alba. I contatti tra le parti sono già stati avviati e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo, tanto che sembra ci sia già ottimismo per la fumata bianca. Il trentaquattrenne terzino sinistro spagnolo avrebbe proposte anche dalla Spagna e dal resto d’Europa oltre che dall’Arabia Saudita. ma l’idea di tornare a giocare con due dei suoi migliori amici, anche se in un campionato meno competitivo, lo attira.