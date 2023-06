MotoGP GP Olanda 2023, Espargaro: “Oggi discreta gara, domani avrò maggiori chance”

Aleix Espargaro, dopo il quarto posto ottenuto nella Sprint Race di Assen, ha così commentato la gara odierna. “È stata una buona gara. Ho perso un po’ di tempo all’inizio con Zarco, secondo me è stato fin troppo aggressivo, ma nella Sprint sappiamo che può succedere. Sono riuscito a recuperare abbastanza velocemente, poi una volta raggiunto il gruppo del podio ho fatto più fatica con il feeling all’anteriore. Ero magari più veloce di loro in certi punti ma non avevo il margine per sorpassarli. Credo che nella gara lunga di domani avrò maggiori chance”, queste le parole di Espargaro.

Settimo l’altro iberico dell’Aprilia, Maverick Vinales: “Sono contento, è stata una buona gara, perché siamo stati veloci e in grado di fare bei sorpassi, quando ho potuto tenere il mio passo ho girato intorno al 32 e mezzo che è un ritmo col quale giocarsi le posizioni del podio. Ho fatto anche una buona partenza ma ho frenato troppo tardi alla prima curva e sono rimasto coinvolto nella bagarre perdendo posizioni ma poi ho recuperato molto bene. Naturalmente c’è ancora qualcosa da capire e da migliorare ma abbiamo la velocità per stare davanti”.