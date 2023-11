Inghilterra: tifoso dello Sheffield Wednesday condannato per aver deriso la memoria di Bradley Lowery

Oggi il giudice distrettuale di Sheffield gli ha ordinato di svolgere 200 ore di lavoro non retribuito, oltre ad essere condannato a 12 settimane: “Le azioni sconsiderate e insensate di Houghton hanno infatti inflitto ulteriori traumi a una famiglia già in lutto“. Sospendendo la pena per 18 mesi, il giudice ha dichiarato: “Le vostre azioni quel giorno sono state assolutamente spaventose, il vostro comportamento vergognoso. Hai mostrato insensibile mancanza di rispetto verso un giovane coraggioso che era giustamente stimato dai tifosi di calcio di tutto il mondo“. Houghton si era precedentemente dichiarato colpevole di aver causato intenzionalmente molestie, allarme o disagio presso la Corte dei magistrati di Sheffield il 2 ottobre.