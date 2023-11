Tennis, Nardi e Cobolli brillano nei Challenger: sono in semifinale a Kobe e Danderyd

Altra settimana da incorniciare per il tennis azzurro a livello Challenger. Dopo i successi di Luca Nardi e Luciano Darderi, che la scorsa settimana hanno conquistato il titolo rispettivamente a Matsuyama e Lima, stavolta altri due italiani si sono spinti fino in semifinale. Uno è ancora Luca Nardi, che grazie al successo ai danni dell’australiano Polmans per 6-2 6-4 sogna il bis in Giappone, a Kobe. Il giovane pesarese, già certo di partecipare alle Next Gen Atp Finals di Jeddah, se la vedrà ora contro il beniamino di casa Shimabukuro.

Festeggia anche Flavio Cobolli, vittorioso per 6-4 7-6 contro l’esperto Albot e capace di staccare il pass per la semifinale a Danderyd, torneo che si disputa in Svezia, presso l’accademia Good to Great Tennis di Magnus Norman. Cobolli consolida così il proprio piazzamento tra i primi 100 del mondo e attende il tedesco Marterer, seconda forza del seeding.