Dall’Inghilterra: “Osimhen troppo caro, il Chelsea punta Benzema a gennaio”

La telenovela Karim Benzema in Arabia Saudita potrebbe finire presto grazie al Chelsea. Secondo il Telegraph, il club londinese cerca rinforzi in attacco visti i problemi fisici di Nkunku e la partenza di Jackson per la Coppa d’Africa e l’ultima idea porta proprio all’ex Real Madrid, attualmente tesserato per l’Al-Ittihād. L’ex Pallone d’Oro non si è presentato al precampionato dell’Al Ittihad e sembra intenzionato a lasciare la società saudita già in questo mercato di riparazione. Al momento il Chelsea non può spendere gli oltre 100 milioni richiesti per Victor Osimhen (anche lui peraltro impegnato in Coppa d’Africa), mentre Ivan Toney sembra destinato a rimanere al Brentford. Ecco quindi che si fa largo un’operazione low cost (almeno per il prezzo del cartellino) in Arabia Saudita. Il primo nome è quello di Benzema, mentre l’alternativa è Roberto Firmino, attaccante dell’Al-Ahli.