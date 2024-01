Golf, Murray vince il Sony Open 2024: ha sconfitto l’alcolismo e ritrovato il successo sul PGA Tour dopo quasi 7 anni

Sette anni dopo l’ultimo titolo sul PGA Tour, lo statunitense Grayson Murray (69 63 64 67) torna a festeggiare e lo fa a Honolulu, Hawaii: sconfitti alla prima buca di spareggio il connazionale Keegan Bradley (67 66 63 67) e il sudcoreano Byeong Hun An (67 64 68 64). Vittoria che sa di riscatto per l’atleta a stelle e strisce, che appena tre anni fa fu coinvolto in un incidente nel bar dell’hotel dove alloggiavano i golfisti. In particolare, Murray aveva un problema con l’alcol: “Era il mio antidoto per la vita del PGA Tour che odiavo. Non credevo di riuscire a uscirne ma ce l’ho fatta: sono sobrio da otto mesi e non cambierei nulla di quello che sto facendo“. Dopo aver riconquistato la carta per il PGA Tour lo scorso anno, Murray si è dunque laureato campione del Sony Open, incassando un assegno da ben 1.494.000 dollari.