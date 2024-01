Australian Open 2024, Tsitsipas: “Contro Bergs vittoria fisica, infortunio alla schiena superato velocemente”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefanos Tsitsipas ha commentato la vittoria ai danni del lucky loser Bergs nel primo turno degli Australian Open 2024: “Dopo aver perso il primo set sapevo di dover cambiare qualcosa, colpire e muovermi meglio. A mio avviso è stata una vittoria fisica, ho preso il sopravvento sotto l’aspetto fisico“. Il greco ha poi parlato del suo momento di forma dopo i problemi fisici: “E’ incredibile come io mi sia ripreso dopo l’infortunio alla schiena, che a un certo punto della carriera colpisce molti giocatori. Per fortuna l’ho superato in maniera più veloce rispetto ad altri. Sto andando nella direzione giusta e le cose vanno bene, ho fatto tutto il possibile per fare ritorno in campo al più presto“.