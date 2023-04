Probabili formazioni Benfica-Inter: andata quarti Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Benfica-Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Al Da Luz di Lisbona i nerazzurri provano a fare il colpaccio per mettere in discesa il ritorno, ma con grande rispetto per la formazione portoghese che ha dimostrato di essere una grande squadra. Appuntamento alle ore 21 di martedì 11 aprile, chi vincerà? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Schmidt e Inzaghi.

QUI BENFICA – Ramos e Silva nell’attacco di Schmidt, che ha ormai in testa l’undici tipo e che non rinuncia al grande ex di turno, Joao Mario.

QUI INTER – Fuori Calhanoglu, tocca a Brozovic in mediana. Ballottaggio serratissimo tra Dzeko e Lukaku, favorito di poco il bosniaco.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos

Ballottaggi; –

Squalificati: –

Indisponibili: –

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko

Ballottaggi: Dzeko 55% – Lukaku 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Skriniar, Dalbert, Calhanoglu