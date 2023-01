Roma, Mourinho tira un sospiro di sollievo: nessun problema per Dybala e Zaniolo

Può tirare un sospiro di sollievo José Mourinho, che per la gara contro il Milan avrà a disposizione sia Zaniolo che Dybala. Entrambi i calciatori erano stati sostituiti nel corso del secondo tempo del match dell’Olimpico contro la Roma ed in particolar modo c’era ansia per le condizioni del numero 22, il quale aveva chiesto il cambio al 60° per un problema al ginocchio. Solo una botta per Zaniolo, che, sul momento, lo aveva spinto a chiedere il cambio. Lo staff medico giallorosso ha deciso di non sottoporre il giocatore ad ulteriori accertamenti. Solo crampi per Paulo Dybala, una conseguenza abbastanza prevedibile dopo essere tornato a disputare una gara da titolare a 87 giorni di distanza dall’ultimavolta