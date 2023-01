Manchester City out in Carabao Cup, Guardiola: “Il Southampton ha meritato”

Dopo aver eliminato il Liverpool, il cammino del Manchester City in Carabao Cup si ferma contro il Southampton. Pep Guardiola propone un ampio turn over, ma perde 2-0 contro l’ultima della classe in Premier League che si affida ai gol di Mara e Djenepo. L’allenatore spagnolo ha analizzato la partita ai microfoni di BBC Radio 5 Live: “Hanno vinto i migliori stasera. Non abbiamo giocato bene, soprattutto in avvio di gara. Ma ci sono molte partite che puoi iniziare male e vincere comunque, ma noi non l’abbiamo fatto”, spiega Pep. “Per noi è stata una brutta serata, l’avversario è stato migliore di noi quindi dobbiamo congratularci con loro. Per vincere le partite te lo devi meritare e noi non lo meritavamo”, conclude.