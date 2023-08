Mondiali ciclismo Glasgow 2023, Ganna in finale per l’oro nell’inseguimento individuale. Milan per il bronzo

di Mattia Zucchiatti 13

Filippo Ganna è in finale nell’inseguimento individuale ai Mondiali su pista in corso di svolgimento a Glasgow. Dopo l’argento col quartetto, il campione azzurro sfiderà nel tardo pomeriggio, sull’anello del Sir Chris Hoy velodrome, il britannico Daniel Bigham (staccato di +1.617) per il titolo iridato. L’azzurro ha fatto segnare il miglior tempo in 4’01″344. Deve accontentarsi della finale per il bronzo invece l’altro azzurro Jonathan Milan, che ha ottenuto il terzo tempo assoluto a +5.049. Quest’ultimo dovrà vedersela contro il portoghese Alves Oliveira.