World Surf League, Fioravanti chiude al nono posto la sua miglior stagione

Con una semifinale al Shiseido Tahiti Pro si è conclusa la stagione di World Surf League per Leonardo Fioravanti. Il surfista romano è stato battuto da Jack Robinson, rivelatosi poi vincitore della tappa, in semifinale con il punteggio di 15.83 a 8.84. Una sconfitta tutto sommato indolore perché con il punteggio ottenuto (6.085) Leonardo raggiunge il nono posto nel ranking WSL, il migliore in assoluto della sua carriera, con un totale di 37.985 punti. Un 2023 ricco di soddisfazione per l’azzurro, che si è guadagnato anche un pass per Parigi 2024, che sarà la sua seconda Olimpiade dopo quella di Tokyo.

“È stata una gara veramente speciale. Ho fatto scelte giuste, ho preso onde buone e ho surfato molto bene: una delle gare migliori della mia carriera. Fare un risultato qui, su un’onda dove gareggerò per le Olimpiadi, mi dà molta fiducia per poi tornare tra un anno e provare a prendere una medaglia olimpica – ha dichiarato l’atleta di Cerveteri – Sono andato veramente vicino ai top cinque, alle Finals. È la prima volta nella mia carriera nei top dieci, finisco nono al mondo e ho fatto la mia prima finale nel circuito mondiale. Un anno con tanta consistenza, tanti grandi risultati e soprattutto un livello di surf molto alto: è stata una stagione incredibile”.