Il ‘Profe’ Ortega lascia l’Atletico Madrid: lo storico preparatore atletico di Simeone cerca club

Fine di un’era all’Atletico Madrid. Oscar ‘El Profe’ Ortega, storico preparatore atletico e braccio destro di Diego Simeone, lascia i colchoneros dopo 13 anni. Lo stesso tecnico, attraverso i media ufficiali, ha fatto sapere che non rinnoverà il suo contratto. “È un ciclo molto bello che finisce”, ha scritto. “È una decisione ponderata a lungo, concordata con la famiglia e discussa con Diego”, ha rivelato. “So che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo consolidato il club sotto l’aspetto sportivo e sotto l’aspetto professionale”, ha aggiunto in un video pubblicato dall’Atletico. “Una delle cose più importanti dell’Atletico è la comunione tra giocatori e tifosi. Senza il calciatore non c’è niente, sono loro i più importanti, gli interpreti ed esecutori di un modello di lavoro che ha dato tanti risultati”, spiega. Il suo futuro è all’estero: una nazionale o un club competitivo a livello internazionale.