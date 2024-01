Sinner a Sanremo, Amadeus: “Non volevo metterti in imbarazzo, se non vorrai venire lo capiremo”

Nuovo messaggio di Amadeus per Jannik Sinner. Dopo l’invito ufficiale a Sanremo 2024, ecco una sorta di passo indietro dopo le tantissime polemiche che sono sorte, non ultime dopo le parole del presidente federale Binaghi che ha parlato di delusione in caso di partecipazione dell’altoatesino alla kermesse: “Messaggio per Jannik Sinner. Quando ti ho invitato a Sanremo, l’ho fatto col cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Non immaginavo così tanto rumore, ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che te lo sconsiglia. La cosa più importante è la tua tranquillità, non volevo metterti in imbarazzo. Se non vorrai venire a Sanremo lo capiremo, saremo dispiaciuti, l’importante è che tu di dedichi al tennis, non cambia il nostro tifo per te, vero orgoglio italiano. Solo una richiesta, guarda Sanremo e fai il tifo per noi”.

