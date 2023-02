Successo esterno sul campo dello Sporting Lisbona per il Porto, che tra dieci giorni sfiderà l’Inter in Champions League. La formazione allenata da Conceicao si è imposta per 2-1 con i gol di Uribe e Pepe, mentre inutile è stata per i padroni di casa la rete firmata da Chermiti. Il Porto è attualmente al secondo posto in classifica, a -5 dal Benfica capolista.