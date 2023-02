Leeds: contattato il tecnico ex Ajax Schreuder per la panchina

Continua la ricerca del Leeds per un tecnico per la sua panchina. Il club inglese infatti, ormai lo scorso lunedì, aveva esonerato Marsch. Le ultime novità parlano del club che avrebbe contattato Alfred Schreuder. 50enne, olandese ed ex Ajax, il tecnico avrebbe assistito al match di domenica contro il Manchester United, ed avrebbe anche già visitato le strutture del club. Al momento però, resta in panchina Michael Skubala, tecnico dell’Under 17 del club, che nelle due gare giocate in settimana contro lo United ha rimediato un pari e una sconfitta.