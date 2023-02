Juventus-Fiorentina 1-0, Biraghi: “Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato dopo la sconfitta per 1-0 arrivata in casa della Juventus. Ecco le sue parole: “Non siamo riusciti a fare oggi un grande risultato anche se abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo dato tutto, come spesso accade, sapevamo che era una partita importante per la città e ciò si riflette anche su di noi. Ci tenevamo a fare risultato, purtroppo usciamo con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Stiamo vivendo un momento in cui non stiamo facendo grandi risultati quindi sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare. Da domani penseremo alla gara contro il Braga che è un’altra partita molto importante, vogliamo passare il turno. Li studieremo bene e cercheremo di fare del nostro meglio”.