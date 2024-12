Nel giorno del suo compleanno, il Botafogo torna a conquistare il ‘Brasilerao’. L’8 dicembre è infatti il giorno in cui, nel 1942, venne fondato il club tramite la fusione delle due squadre che, fino a quel momento avevano rappresentato il quartiere carioca di Botafogo: il Clube de Regatas e il Football Club. A più di un secolo di distanza, arriva nella stessa data un altro storico successo, a pochi giorni dalla Libertadores conquistata contro l’Atletico Mineiro. Nella 38esima e ultima giornata del campionato, il Botagofo ha sconfitto per 2-1 il San Paolo per mezzo delle reti di Gregore e Savarino.