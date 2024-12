Gli highlights e le azioni salienti di Venezia-Como 2-2, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a Nicolussi Caviglia, autore di una conclusione deviata da Pohjanpalo in rete. Il Como ha poi pareggiato grazie all’autogol di Candela e poi Belotti ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. Ma il Venezia trova il 2-2 con il gol olimpico di Oristanio, che sfrutta anche il fortissimo vento per battere Reina. Spazio all’88esimo per un terzo gol di Nicolussi Caviglia che viene però annullato dal Var.

