Probabili formazioni Spagna-Ucraina: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Spagna-Ucraina, match della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Georgia e Romania. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di martedì 27 giugno. La partita definirà la prima e la seconda classificata del gruppo B, che vede le due nazionali già qualificate dopo le vittorie su Romania e Croazia. La Spagna parte favorita, ma l’Ucraina può contare sul talento più atteso del torneo, Mudryk (non al meglio della condizione e quindi da valutare). Di seguito, ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici.

Le probabili formazioni di Spagna-Ucraina

Spagna (4-3-3): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Baena, Blanco, Sancet; Rodri, Ruiz, Sergio Gomez.

Ballottaggi: Sancet 60% – Veiga 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashchuk, Sudakov, Kryskiv; Sikan

Ballottaggi: Kahchuk 60% – Mudryk 40%

Indisponibili: Mudryk (in dubbio)

Squalificati: Vanat