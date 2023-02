Highlights Manchester City-Aston Villa 3-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 60

Gli highlights della sfida tra Manchester City ed Aston Villa, valevole per la 23esima giornata di Premier League 2022/2023. Vittoria netta per i Citizens per 3-1 all’Etihad Stadium, e soprattutto due punti guadagnati in classifica sull’Arsenal, che ieri è stata fermata in casa dal Brentford. Di seguito le fasi salienti dell’incontro odierno.

LA CRONACA