MOVIOLA – Juventus-Fiorentina, fuorigioco millimetrico di Vlahovic. Bonaventura rischia il rosso

Diversi episodi da moviola nel secondo tempo di Juventus-Fiorentina, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium Locatelli serve alla perfezione Vlahovic che si invola verso la porta avversaria e batte Terracciano in uscita con uno scavetto e sigla la rete del 2-0. Ma il Var annulla per fuorigioco e la posizione in effetti è oltre, come rivisto con il fuorigioco semiautomatico il serbo è oltre di millimetri in un’azione che assomiglia molto al gol annullato a Lautaro Martinez nel derby di domenica scorsa. Qualche minuto dopo grandi proteste per una mancata espulsione di Bonaventura: il giocatore viola, già ammonito, dà una spallata volontaria a Rabiot. Fabbri fischia il fallo, ma non ammonisce. Il secondo giallo ci stava tutto.