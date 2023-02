Premier League 2022/2023: il City domina l’Aston Villa 3-1 e si porta a -3 dall’Arsenal

Il Manchester City questa volta non si lascia sfuggire l’occasione e sfrutta al meglio il secondo passo falso consecutivo dell’Arsenal, che ieri ha pareggiato in casa col Brentford dopo aver perso la scorsa settimana contro l’Everton. La squadra di Guardiola davanti al proprio pubblico ha dominato l’Aston Villa, chiudendo il match già nel primo tempo. Rodri apre le marcature al 5° minuto, poi ci pensa Gundogan a raddoppiare al 39° e Mahrez su rigore a chiudere i conti già nel recupero della prima frazione. Watkins – al suo sesto sigillo stagionale – prova a rimettere nel match i suoi con il gol dell’1-3 al 61°, ma il City gestisce senza patemi la fase finale e si porta a casa i tre punti. Ora è a -3 dai Gunners, seppur con una partita in più già disputata.

