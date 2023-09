Highlights e gol West Ham-Manchester City 1-3, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 52

Il video con gli highlights e i gol di West Ham-Manchester City 1-3, match valido per la quinta giornata della Premier League 2023/2024. Vittoria in rimonta per gli uomini di Pep Guardiola, che dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo a causa della rete di Ward-Prowse ribaltano la situazione della ripresa con i gol di Doku, Bernardo Silva e del solito Erling Haaland. Il City prosegue così la sua marcia a punteggio pieno, mentre per gli Hammers è la prima sconfitta stagionale in campionato.

GLI HIGHLIGHTS