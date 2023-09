Juventus-Lazio 3-1, Allegri: “Abbiamo concesso poco, nostro obiettivo è quarto posto”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Juventus-Lazio 3-1, match valido per la quarta giornata della Serie A 2023/2024. Ottima uscita dalla sosta per i bianconeri, che vincono un importante scontro diretto e proseguono la marcia in alta classifica: “E’ stata una bella giornata, abbiamo giocato una partita molto buona sia per carattere che a livello tecnico, anche per merito dei tifosi – spiega Allegri – Anche quando ci siamo dovuti abbassare lo abbiamo fatto in maniera compatta. Abbiamo concesso poco o niente.”

La partenza molto buona della Vecchia Signora non illude però il tecnico: “Il nostro obiettivo rimane entrare tra le prime quattro, in questo momento paradossalmente siamo sopra media – prosegue Allegri – E’ molto difficile arrivare a questo obiettivo, perchè secondo me Inter, Milan e Napoli sono sopra tutte le altre come valori. E’ fondamentale arrivare tra le prime quattro, vediamo quest’anno quanto sia un danno non giocare la Champions. Abbiamo più tempo per preparare le partite, vogliamo arrivare agganciati a dicembre e poi vedremo.”