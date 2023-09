Highlights e gol Manchester United-Brighton 1-3: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 57

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Brighton 1-3, match valido per la quinta giornata della Premier League 2023/2024. A Old Trafford crollano in casa i Red Devils sotto i colpi della squadra di De Zerbi: Ten Hag travolto da Welbeck, Gross e Joao Pedro, inutile il successivo gol di Mejbri. E’ la terza sconfitta per i padroni di casa, quattro vittorie invece per gli ospiti. Di seguito le immagini salienti.