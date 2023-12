Highlights e gol Real Madrid-Granada 2-0: Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 60

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Granada 2-0, match valido per la quindicesima giornata di Liga 2023/2024. Tutto facile per i ragazzi di Ancelotti, che passeggiano contro il Granada e conquistano i tre punti davanti al proprio pubblico. Brahim Diaz apre le danze, Rodrygo chiude i conti nella ripresa. Blancos in vetta a quota 38 punti, a pari merito con il Girona. Ecco le immagini salienti del match.