Lazio-Cagliari, Martusciello: “Contenti del risultato, meno della prestazione”

“È stata una partita molto complicata nonostante siamo andati in vantaggio presto e siamo rimasti in superiorità numerica. Veniamo da una prestazione contro una squadra forte come il Celtic. Siamo contenti del risultato, meno della prestazione, ma ci teniamo stretti questi tre punti”. Lo ha detto il vice allenatore della Lazio Giovanni Martusciello, al posto dell’influenzato Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro il Cagliari. “Il campionato dell’anno scorso è il campionato dell’anno scorso. Questa stagione ci sta dicendo altre cose, la squadra cerca di colmare le difficoltà – ha spiegato il secondo di Sarri ai microfoni di DAZN – ma non si può fare il paragone. Le partite si vincono anche 1-0 soffrendo, arriverà il giorno in cui giocheremo anche bene. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà, è stato bravo Provedel a salvare il risultato. Ci siamo qualificati agli ottavi di Champions, c’è da essere felici, si proverà ad andare avanti il più possibile”, ha concluso Martusciello.