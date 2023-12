Liga 2023/2024, Real Madrid sul velluto: Brahim Diaz e Rodrygo stendono il Granada

A senso unico il match del Bernabeu valido per la quindicesima giornata di Liga 2023/2024 tra Real Madrid e Granada. La squadra di casa ha infatti trionfato con un comodo 2-0, conquistando i tre punti e raggiungendo in vetta a quota 38 il Girona. Col pilota automatico i Blancos, che hanno sbloccato la gara al 27′ con Brahim Diaz e hanno trovato il raddoppio nella ripresa con Rodrygo. Non pervenuto invece il Granada, che ha effettuato un solo tiro (fuori dallo specchio) e totalizzato 0.00 Expected Goals.

