Highlights e gol Chelsea-Nottingham Forest 0-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 67

Il video dei gol e degli highlights di Chelsea-Nottingham Forest, match della quarta giornata di Premier League 2023/2024. Nonostante le spese folle sul mercato, la squadra di Pochettino continua a non convincere ma soprattutto a non vincere. A Stamford Bridge è infatti arrivata la seconda sconfitta stagionale contro il modesto Nottingham, capace di conquistare i tre punti grazie al gol vittoria di Elanga. Sicuramente c’è anche un pizzico di sfortuna visto che il Chelsea ha attaccato per gran parte del match e sprecato tante occasioni (specialmente con Jackson). Fatto sta che è arrivata una dolorosa sconfitta e la stagione stenta a decollare.