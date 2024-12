“Non si rischia così tanto in una Q1 quando avevamo il ritmo per far bene. Il pilota più prezioso per la squadra e per questo sport è fuori in Q1. Posso solo dirgli scusa”. Lo ha detto Toto Wolff dopo il disastro Mercedes nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi di F1, con Hamilton che, all’ultimo weekend in carriera col team, partirà dalla diciottesima casella in griglia: “Devo solo scusarmi con Lewis. E con tutti nel team che hanno lavorato duramente. È stato il pilota più veloce e ha anche migliorato la macchina per l’anno prossimo. Ingiustificabile quanto accaduto. Raramente sono stato così in difficoltà, questa è stata la parte peggiore. È stato semplicemente idiota quanto accaduto”.