Highlights e gol Burnley-Tottenham 2-5: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 71

Il video dei gol e degli highlights di Burnley-Tottenham, match della quarta giornata di Premier League 2023/2024. Giornata da incorniciare per gli Spurs, che travolgono gli avversari e salgono a quota 10 punti, solamente alle spalle del City. Il grande protagonista è Son, autore di una tripletta e autentico trascinatore dei suoi. A segno anche Romero e Maddison, mentre non arriva il clean sheet per Vicario. Ancora fermo a 0 punti invece il Burnley, che segna il primo e l’ultimo gol della gara ma incassa una sonora sconfitta.