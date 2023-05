Milan-Lazio 2-0, Romagnoli: “Mancata personalità, dovevamo fare di più”

“Partire sotto di due gol così non è facile, soprattutto contro una squadra fisica e aggressiva come il Milan. Dispiace perché speravamo e dovevamo fare di più. Contro Inter e Milan siamo mancati di personalità. Abbiamo sofferto molto, non siamo stati capaci di reagire alle difficoltà come fatto in altre occasioni. Se vogliamo raggiungere traguardi importanti dobbiamo essere al top sotto ogni punto di vista”. Così Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, dopo la sconfitta contro il Milan ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero sul ritorno a San Siro da ex: “Quando fischia l’arbitro passa tutto, ma prima è stato bello vedere tanti ex compagni e le persone dietro le quinte con cui ho legato. E’ stato emozionante, molto bello”, conclude Romagnoli.