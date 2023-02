Morte Christian Atsu, il ricordo di Conte: “Il terremoto ha portato via una persona bellissima”

Antonio Conte ha ricordato sui social Christian Atsu, tra le vittime del terremoto in Turchia. L’attaccante, dopo il sisma del 6 febbraio, risultava fra le persone disperse e il suo corpo senza vita è stato estratto dalle macerie nelle scorse ore. “Ho avuto l’opportunità di incontrarti e lavorare con te – ha detto Conte -. Questo tremendo terremoto ha portato via una bellissima persona, riposa in pace Atsu. I miei pensieri sono con la tua famiglia e tutti gli amici, in questi terribili giorni vi sono vicino”.