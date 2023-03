Highlights e gol Tottenham-Nottingham Forest 3-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 79

Il video con gli highlights e i gol di Tottenham-Nottingham Forest 3-1, match valido per la Premier League 2022/2023. Vittoria agevole per gli Spurs di Conte, che rialzano la testa dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. In gol nel primo tempo capitan Harry Kane con una super doppietta, nella ripresa timbra il cartellino anche Son e la chiude prima della rete della bandiera di Worrall. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.