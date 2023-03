Highlights e gol Leicester-Chelsea 1-3: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 41

Il video con gli highlights e i gol di Leicester-Chelsea 1-3, match valido per la Premier League 2022/2023. Ottimo momento per i blues, che vincono anche questa dopo averlo fatto a metà settimana in Champions League. Per avere la meglio delle Foxes è ancora decisivo Havertz, visto che al gol del vantaggio di Chilwell aveva risposto, sempre nel primo tempo, Daka. Nella ripresa la chiude Kovacic nel finale. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.